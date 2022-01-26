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الرئيس السيسي يتواصل هاتفيا مع عبدالرحمن أبو زهرة للاطمئنان على صحته

كتب:

أحمد حسين صوان
10:56 م | الأربعاء 26 يناير 2022
عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوالده، اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعافيه من فيروس كورونا قبل أيام.

لفتة طيبة من الرئيس 

وكتب أحمد أبو زهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة؛ باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته، والتحدث إليه، ما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته».

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