مفيد عاشور: مكالمة الرئيس لـ عبدالرحمن أبو زهرة أسعدته ورفعت روحه المعنوية

قال الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، إن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع «أبوزهرة» للاطمئنان على حالته الصحية، ساهم في رفع روحه المعنوية كثيرًا، موضحًا أن هذا الأمر لفتة رائعة وكريمة، وكان سعيدا جدًا جدًا بهذه المكالمة.

تفاصيل مكالمة الرئيس

أضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، الخميس: «شعوره إن رئيس الجمهورية بيكلمه وبيطمئن عليه على المستوى الشخصي، أعطى له دفعة معنوية كبيرة جدًا، وهي لفتة وتكريم لكل المبدعين بشكل عام، وتمثلت في شخص الفنان عبدالرحمن أبوزهرة».

وتابع أن الرئيس في وقت المكالمة، كان منشغلًا جدًا في الوضع السياسي، ووسط كل هذه الانشغالات وهمومه بأحوال البلد، خصص وقتًا للاطمئنان عليه، وبالتالي فإنها لفتة رائعة، مشددًا: «هو حالته الصحية الآن كويسة وأحسن، وربنا يتم شفائه على خير».

إصابة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

يذكر أن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، تدهورت الجمعة الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لنقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال «أبوزهرة» في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا حاسس بنهجان مستمر ومش قادر أخد نفسي»، موضحًا أنّه أجرى مسحة مرتين، فضلا عن العديد من التحاليل، مطالبا الجمهور بالدعاء له كي تمر الأزمة الصحية بسلام: «ادعولي أخرج بالسلامة».

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا بالفنان عبدالرحمن أبوزهرة للاطمئنان على حالته الصحية، كما أكد الفنان مفيد عاشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشددًا على أن هذه المكالمة أثرت كثيرًا في نفسية الفنان وأعطته دفعة معنوية كبيرة.