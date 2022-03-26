عاجل.. وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري

أعلن نديم حميد الشاعري، وفاة عمه محمد الشاعري شقيق المطرب والملحن حميد الشاعري.

وقال «نديم» لـ«الوطن» إن الأسرة لم تحدد بعد موعد ومكان تشييع الجنازة ودفن الجثمان، وأنهم يجرون الاستعدادات والترتيبات لذلك في الوقت الحالي.

حميد الشاعري ينعى شقيقه

ونعى الفنان حميد الشاعري عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» شقيقه، وكتب قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شقيقي محمد الشاعري.. البقاء والدوام لله، اللهم اجعله من أهل الفردوس».