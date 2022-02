نبيلة حميد الشاعري: أمي رفضت دخولي الغناء ووالدي يعشق الفن

أكدت نبيلة حميد الشاعري المطربة والملحنة، بدايتها الغناء منذ طفولتها ولكن والدتها لم تكن تفضل دخولها مجال الفن في البداية، قائلة: «لما كنت صغيرة كنت بعمل أغاني ووالدي كان بينزلها ويرسلها إلى العائلة والأصدقاء لسماع صوتي وطول عمري بغني، وأمي بدأت تشجعني لأنها لم تعارض في أي شيء يجعلني سعيدة».

نبيلة الشاعري: بحب شخصية بابا قوي

وقالت نبيلة حميد الشاعري من الإمارات، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنها تحب شخصية والدها كثيرا وشغفه بالفن دون البحث عن الشهرة فقط، مضيفة: «بحب شخصية بابا قوي وهو بيعمل شغله من ناحية حبه للموسيقى، وهو يعشق الفن ولا يفكر في الشهرة نهائيا».

وعن سبب غنائها بالإنجليزي، ردت قائلة: «فضَّلت الغناء بالإنجليزية والغناء باللغة العربية يحتاج إلى تدريبات كثيرة، والأغاني بالطريقة العربية حلو جدا وهذا يحتاج مني إلى إمكانيات كثيرة ولكن أنا بحب أجرب أشياء جديدة».

وطرحت نبيلة سابقا أغنية better than me باللغة الإنجليزية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت من ألحان وتوزيع والدها، ومن كلماتها، كما قام بإخراج الأغنية شقيقها نوح الشاعري.

وقالت نبيلة في تصريحات سابقة لها، إنها تربت على الغناء العربي في الأساس، مشيرة إلى أنها خطوة مقبلة تسعى لتحقيقها في المستقبل، ولكن يجب أن تقدم أغنية تشبهها، كما كشفت عن نصائح والدها لها، مؤكدة أنه دائما يقول لها: «افتحي صوتك»، موضحة أنها تعلمت منه الكثير سواء في الغناء والمزيكا أو حتى في الحياة بشكل عام.