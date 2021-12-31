حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان حفل «رأس سنة» بروح التسعينيات بالسخنة

تألق الفنان حميد الشاعري والفنان هشام عباس، في أضخم احتفالية لرأس السنة 2022 في العين السخنة، بروح أغاني فترة التسعينيات المميزة، لمشوارهما الفني معا، وسط الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

افتتح حميد الشاعري الليلة بأغنية «جلجلي» وسط هتافات وصيحات الإعجاب، وبعدها حرص على تهنئة الجمهور بالعالم الجديد، ثم قدّم العديد من أغانيه المميزة منها «من عيونك»، «يا أم الفستان»، «روح السمارة» و«على مين»، «وأم العيون السودة» وغيرها، وتفاعل معها الحضور.

كما حرص الشاعري في ختام فقرته على تقديم الفنان هشام عباس للجمهور، وشاركه تقديم أغنية «من عيونك».

واختتم هشام عباس الحفل بأغاني «يتربى في عزو»، «كده رضا»، «ساعة لقلبك يا جميل»، تخلل فقرة هشام عباس دويتو مع المطرب هيثم نبيل نال استحسان الجمهور.

وحرص النجمان حميد الشاعري وهشام عباس على توجيه التحية لمنظم الحفل المنتج وليد منصور، لما بذله من مجهود لخروج الحفل بشكل مبهر من تجهيزات بمواصفات لايف عالمية، وتصوير إبراهيم السماك.

وروج هشام عباس للحفل، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: «عارفين إنكم وحشتوني جدا، رأس السنة المرادي مختلف، والحفلة فيها مفاجأة، هستناكم يا أغلى ناس في الدنيا».

يذكر أن وليد منصور سبق وأن نظم للنجمين هشام عباس وحميد الشاعري، حفلا غنائيا ناجحا في الساحل الشمالي خلال موسم صيف 2022.