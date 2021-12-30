«حميد الشاعري وهشام عباس» في حفل غنائي ساهر بالعين السخنة.. الليلة

يستعد الفنانان حميد الشاعري وهشام عباس، لإحياء حفلاً غنائيًا في العين السخنة مساء اليوم الخميس، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة 2022، ومن المقرر أن يقدما خلال الحفل باقة من أفضل أعمالهما الفنية.

هشام عباس يروج لحفله في العين السخنة

وروج هشام عباس للحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه: «عارفين إنكو وحشتوني جدا، رأس السنة المرادي مختلف، والحفله فيها مفاجأة، هستناكم يا أغلى ناس في الدنيا».

أغنية «عيني» تجمع هاشم عباس وحميد الشاعري

وشارك هشام عباس وحميد الشاعري في فيديو كليب أغنية «عيني»، ضمن الألبوم الغنائي الخاص بالشاعري، كما ظهرت نيكول سابا كموديل معهما في الكليب، ومن المقرر أن يقوما بتقديم الأغنية في الحفل.

وكانت آخر أعمال هشام عباس الغنائية أغنية «هاتعمل إيه»، التي طرحها بداية العام الجاري، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع عزيز الشافعي.

أبرز نجوم حفلات اليوم الخميس

وفي سياق آخر يشهد مساء اليوم الخميس إقامة العديد من الحفلات الغنائية لأكثر من فنان احتفالا برأس السنة الجديدة ومن بينهم الفنانة نيكول سابا، والفنان محمد حماقي، فيما أعلن الفنان محمود الليثي وفاة زوج أخته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان من المقرر أن يحيي حفل غنائي، الليلة، حيث كتب «الليثي»: «البقاء والدوام لله جوز أختي عاطف مسعود في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».