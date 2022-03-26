3 آلاف جنيه رسوماً على صادرات قصاصات الأقمشة القطنية

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال «الجينز»، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور القرار ونشره بـ«الوقائع» المصرية.

وبموجب القرار سيستمر فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة «الجينز» و«البوليستر» من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة، بحسب بيان عن وزارة التجارة والصناعة.

كما تضمّن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار.