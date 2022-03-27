«الدوم بوابة النجوم» يتصدر تريند تويتر بالتزامن مع عرض الحلقة الأخيرة

تصدر برنامج الدوم لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بهاشتاج يحمل اسم «الدوم بوابة النجوم»، ودلك بالتزامن مع عرض الحلقة النهائية على قناة On.

وانضم إلى لجنة تحكيم الدوم في الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

تفاصيل برنامج الدوم

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك فى عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفى فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعرى، والشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى.

أما فى فئة تقديم البرامج ضمت لجنة التحكيم كل من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدى والإعلامية جاسمين طه.

أعضاء لجنة تحكيم الدوم

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجمة ليلى علوي وتامر محسن والموسيقار نادر عباسي.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، و21 لـ28 عاماً في فئة تقديم البرامج، واُتيح التقديم للمشتركين من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، واُشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.