تفاصيل الحلقة الأخيرة من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب.. إعلان الفائزين

تُعرض الحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج، في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، 26 مارس الجاري، والتي تشهد إعلان الفائزين في الفئات الثلاث، وينضم الى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجوم حسين فهمي وكريم عبد العزيز وأصالة.

انضمام حسين فهمي وكريم عبد العزيز وأصالة للجنة التحكيم

وفي حلقة اليوم الخميس من الدوم تُعرض مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج، وما قدمه المتسابقون من أداء غنائي وتمثيلي وتقديم البرامج.

وبرنامج الدوم تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

«الدوم» من إنتاج الشركة المتحدة وميديا هب

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء شارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، وضمت لجنة التحكيم في فئة البرامج الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وچاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، و21 لـ28 عاماً في فئة تقديم البرامج، واُتيح التقديم للمشتركين من جميع المحافظات المصرية حيث تم اجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور، من خلال تنظيم كبير وضخم، واُشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.