حسين فهمي وكريم عبدالعزيز وأصالة في الحلقة الختامية من برنامج الدوم

كشفت قناة «ON» عن البرومو الرسمي للحلقة النهائية من برنامج «الدوم بوابة النجوم» الموسم الأول، المقرر إذاعته يوم السبت المقبل 26 من مارس الجاري الساعة التاسعة والنصف مساءًا عبر شاشتها.

لجان تحكيم الحلقة النهائية من برنامج الدوم

وتشهد الحلقة الختامية من برنامج «الدوم» مشاركة الفنانين حسين فهمي، وكريم عبد العزيز، وأصالة ضمن لجنة التحكيم لتقييم المواهب في المرحلة الأخيرة والنهائية من المسابقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على مدار مراحله السابقة.

قناة ON تروج للحلقة الختامية من الدوم

وعلقت القناة على البرومو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، قائلة: «انتظرونا.. الحلقة الختامية اللي كلنا مستنيينها لاختيار نجوم الدوم في موسمه الأول بمشاركة الفنان الكبير حسين فهمي والنجمة أصالة والنجم المتألق كريم عبد العزيزموعدنا السبت الساعة 9.30 مساءً فقط وحصريًا على ON».

وشارك في المرحلة النصف النهائية من البرنامج كلجنة تحكيمن كل من: أنغام، والمخرج الكبير يسري نصر الله، هند صبري، وخلال مرحلة الربع النهائي من تصفيات البرنامج كانت تشارك الفنانة ليلى علوي، المخرج تامر محسن، والمايسترو نادر العباسي.

معلومات عن برنامج الدوم

يعد برنامج الدوم من إنتاج شركة «ميديا هب سعدى - جوهر»، وذلك بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة، كما تتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض بشكل حصري على شاشة ON.

وبدأ البرنامج بمواهب تصل إلى 20 ألف مشترك من كل محافظات مصر، ولكن لم يتم اختيار سوى 200 متسابق فقط دخلوا مرحلة اختيار الأداء أمام لجان تحكيم برنامج الدوم.