مواهب «الدوم» يغنون لجمهور مباراة مصر والسنغال في ستاد القاهرة

شارك متسابقو برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج «الدوم» في تقديم أغنية وطنية في ستاد القاهرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق صافرة مباراة مصر والسنغال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

السبت آخر حلقات من برنامج المواهب الدوم

وتعرض الحلقة النهائية من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج «الدوم» يوم السبت المقبل الذي يصادف الـ26 من شهر مارس الجاري من اجل اعلان الفائزين في الثلاث فئات في التاسعة ونصف مساءً، وتنضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

برنامج الدوم من إنتاج الشركة المتحدة وميديا هب

برنامج الدوم أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

تفاصيل برنامج الدوم

وتتراوح أعمار المشتركين من الذكور والإناث بين 16 و28 عاما للغناء والتمثيل، أما التقديم من 21 لـ28 عاما من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.