زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر «ريوكيو» اليابانية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، جزر «ريوكيو» في اليابان، وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، إن مركز الهزة على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 26.73 درجة شمالا وخط طول 126.46 درجة شرقا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.