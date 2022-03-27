شيء من الخيال.. تفاصيل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فخر لافت تشعر به فريال أشرف البطلة المصرية الحائزة على ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، وهي تتجول في المدينة الرياضية العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المدينة الرياضية تواكب كل الأحداث

وقالت فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، خلال فيلم وثائقي بعنوان «العاصمة الإدارية.. مفتاح الحياة»، المذاع على فضائية «dmc»، إن المدينة الرياضية العالمية شيء يدعو للفخر في الملاعب بها على أعلى مستوى، وكل شيء بها مواكبة للحدث وكل الإمكانيات موجودة.

وتابعت: «كون يبقى فيه مدينة رياضية كبيرة وفيها كل الألعاب يبقى حافز كبير للاعبين إنهم يلاقوا مكان مرتاحين فيه وكل حاجة متوفرة فيه، وده هيخليهم يركزوا أكتر في تمرينهم».

10 ملاعب للكرة الخماسية

وأوضح الدكتور شريف صادق، مدير المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المدينة الرياضية تقع على مساحة 92.5 فدان، وتشمل على 4 ملاعب كرة قدم، منها ملعبين نجيلة طبيعية، وملعبين نجيلة صناعية، و10 ملاعب للكرة الخماسية.

وأضاف «صادق»، أن المدينة الرياضية تحتوي أيضا على 8 ملاعب تنس وأكبر صرح موجود بالمدينة هو الصالة الرياضية التي تسع لـ 7500 متفرج، والتي استضافت كأس العالم لكرة اليد يناير 2021.

مجمع حمامات سباحة والمنازلات

ولفت أن المدينة الرياضية تحتوي على مجمع حمامات السباحة، ويشمل مجمع حمام سباحة أولمبي ومجمع حمام سباحة غطس، ويوجد 3 صالات للمنازلات والتي تشمل الجودو والمصارعة والكاراتيه والتايكوندو.

كورونا لم تؤثر على المشروعات

وبالرغم من جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم لعامين تحدي طواقم العمل في العاصمة الإدارية الجديدة كل الصعاب، وتشارك الجميع فرحة الأعياد ومنافسات الكرة ووجبات الطعام والزيارات الإنسانية داخل وخارج مواقع العمل.

وقالت سلوى مصطفى، مهندسة مراقبة جودة بالعاصمة الإدارية، إن جائحة كورونا لم تؤثر على العمل بالعاصمة الإدارية.