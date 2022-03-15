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11 معلومة عن البرج الهلالي الشمالي في العاصمة الإدارية الجديدة

يتكون من دورين تحت الأرض و8 أدوار فوقها

كتب:

منة عبده
10:20 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
البرج الهلالى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.. صورة أرشيفية

البرج الهلالى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية.. صورة أرشيفية

تضم منطقة الأعمال المركزية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عددًا كبيرًا من المشروعات، التي توليها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتمامًا كبيرًا، من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات، في مختلف القطاعات. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات البرج الهلالي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق. 

آخر مستجدات البرج الهلالي بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 

- استغرقت أعمال بناء الهيكل الخرساني 18 شهراً منذ الانتهاء من أعمال الأساسات فى شهر سبتمبر 2020.

- تم صب إجمالي 120 ألف م3 خرسانة مسلحة.

- تم استخدام حديد التسليح بإجمالي 20 ألف طن.

- تم استخدام حديد كابلات للبلاطات مُسبقة الشد، بإجمالي 250 طنا، والذي يمثل تقريبا 140 ألف م2 بلاطات مسلحة لأدوار البرج من سقف البدروم إلى سقف الدور الأخير.

- يحتوى البرج الهلالي الشمالي، على جزأين يربط بينهما كوبري معدني يبلغ طوله 36 متراً وعرضه 24 متراً، وذلك عند منسوب الدور السابع.

- يحتوي الجزء الأكبر من البرج على فندق فيرمونت.

- يحتوي الجزء الآخر على شقق فندقية.

- يتكون البرج من دورين تحت الأرض و8 أدوار فوق الأرض.

- تبلغ مساحة البدروم 42 ألف م2، مخصصة لانتظار السيارات.

- مساحة الدور المتكرر للبرج 7 آلاف م2.

- تحتوى الأدوار الـ3 (الأرضي السفلي، والأرضي، والأول) على مركز تجاري كبير.

منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة 

- تضم منطقة الأعمال المركزية الشرقية «المرحلة الأولى» بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، 520 ألف متر مربع.

- إجمالي مساحة الأبراج التي ستنفذ داخل المنطقة المركزية بمدينة العاصمة الإدارية، يبلغ مليون متر مربع.

- تمثل المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية نموذجا حيا للتعاون المصري الصيني المثمر، ويعكس المشروع العلاقات المصرية الصينية الراسخة المتينة.

- تقدر استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية بنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات‪.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.