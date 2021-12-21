المدينة الرياضية: ملاعب وكيدز إيريا وحمامات سباحة

على مساحة 11.5 فدان، يستقر مبنى ضخم، ذو واجهات زجاجية، بجواره مساحة خضراء كبيرة، انقسمت إلى منطقة ألعاب «كيدز إيريا»، وملعب كرة قدم، وبالتجول داخل المبنى، تجد أمامك عدداً من الصالات، فوق كل منها لافتة مدون عليها تخصص الصالة، منها ما يحمل «صالة بلياردو»، و«صالة ألعاب القوى»، وبالصعود للأدوار العليا للمبنى، تجد كافيهات، وحمامات سباحة أولمبية وأخرى للأطفال.

وقال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمدينة الشبابية الرياضية لحى الأسمرات، إن المدينة الرياضية تقوم على 3 أهداف؛ الهدف الرئيسى يكمن فى الاستثمار، سواء الاستثمار المادى من خلال تأجير الملاعب والقاعات الموجودة داخل المدينة، أو استثمار الشباب بما يفيدهم، الهدف الثانى هو العضويات، فالمدينة بها عضويات تصل إلى 55 ألف جنيه، والهدف الثالث والأخير هو المشاركة المجتمعية، من خلال إقامة مهرجانات للأطفال والآباء، سواء من خارج الأسمرات، أو من خلال مشاركة عدد من الأطفال داخل الأسمرات.

«ملعب كبير لكرة القدم، و5 ملاعب متعددة الاستخدام، و4 ملاعب خماسية، وساحة قتالية، ومنطقة كيدز إيريا، ومجمع حمامات سباحة، يضم 3 حمامات سباحة أولمبىة 10 حارات، ونصف أولمبية 8 حارات، وقاعات للمؤتمرات وورش العمل، وصالات للبلياردو»، هذه هى مكونات المدينة الرياضية الشبابية، داخل الحى.

وأشار المدير التنفيذى إلى أن هناك 14 أكاديمية تابعة للمدينة، منها ألعاب كرة القدم، وكرة اليد، وألعاب المنازعات وغيرها من الأكاديميات، بالإضافة إلى الفرق الرياضية، كما أن هناك أكاديميات بها عضويات من خارج المدينة.

وأوضح أن المدينة تهدف إلى تشجيع الأعضاء على الاشتراك بها وممارسة الأنشطة المختلفة داخلها، سواء الرياضية أو الترفيهية، حيث توفر المدينة سينما، ومسرحاً رومانياً، ومطاعم، ومبنى اجتماعياً، وغيرها من الأنشطة، كى تكون جاذبة للعضويات من مختلفة المناطق.

وبالنسبة لقيمة الاشتراكات داخل المدينة، أوضح المدير التنفيذى أنها تختلف وفقاً للنشاط، حيث تتراوح من 350 لـ400 جنيه، من خارج المدينة، وهناك تخفيضات للاشتراكات داخل المدينة تصل إلى 50%. وأضاف «كمال» أن المدينة تشارك فى العديد من المؤتمرات وورش العمل، حيث شاركت فى مؤتمر للصحة النفسية والقضاء على الإدمان، للأطفال والأسر داخل الحى، لدمجهم داخل المجتمع، بالإضافة إلى ورش عمل لتطوير السلوك والتأهيل وبرامج ضد التحرش مقدمة لأطفال الأسمرات.