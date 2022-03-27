علي جمعة: نحن في حاجة شديدة لتجديد يوافق العصر ويخدم مصر (فيديو)

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سبب اختياره موضوع «التجديد» في برنامجه المزمع عرضه خلال شهر رمضان المبارك، قائلا: «نحن في حالة شديدة وملحة للتجديد، ودائما أبحث عن التراكم المعرفي، ويقول الرسول إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينهم».

نصنع من هذه البرامج ما يوافق العصر

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «عندنا 15 مجددا، فين مشاريعهم وعناصر هذه المشاريع حتى نصنع منها ما يوافق العصر ويخدم مصر في مشروع تجديدي نعرف كل خطواته وتكون واضحة وكيف نطبق ونجري على أرض الواقع هذه الخطوات».

وتابع: «الإمام الشافعي كان في مصر، وعمر بن عبدالعزيز اتربى هنا وكان عندهم بيت في حلوان، الناس دي لها مشاريع نهضوية وفيها تجديد، والمرتضى الزبيدي له مشروع واضح حول اللغة والأخلاق والتوثيق، كلام من الصناعة الثقيلة، تستطيع تصنع فيها شيئا».

وواصل: «عندي شعور داخلي يفسر الحديث بخلاف إن المجدد بييجي على رأس كل عام يعني كل قرن مجدد، لكن أنا كل ما اقرأ الحديث أقول على رأس كل عام يعني كل سنة يعني ممكن يبقى علطول وعلى عدد السنين، والرقعة الإسلامية تتحمل ذلك».

واستكمل: «المجدد ليس مجددا فحسب، بل يؤكد ويحول فكر ما قبله إلى إجراءات برامجية واقعية أي كيف تطبق في الواقع، ويخترع من العلوم التطبيقية ما يستطيع أن ينقل هذا التجديد لمن بعدنا بصورة لافتة للنظر».

وأشار إلى أنه اختار موضوع برنامجه «مصر أرض المجددين» لرمضان هذا العام حتى يكون لنا تحديد مكاني، «حاولنا في البرنامج دراسة 39 صاحب مشروع نهضوي وتجديدي، هنشوف الموضوع منابعه إيه ودعا إلى إيه، وفيه خطوة بعد وهو دراسة البرنامج ونستخرج منه عناصره وتبقى دي عناصر التجديد».

5 عناصر للتجديد

وأردف: «هنطلع ببرنامج تجديدي معتبر، حاولنا أن نفعل هذا السنين الماضية، فخرجنا على أننا لابد علينا الاهتمام بـ 5 نقاط والتي تمثل تأصيلا وتوصيلا قضية التجديد هي المعرفية، والمنهجية، والنموذج المعرفي وسياقه، والموقف من التراث، وإدراك الواقع».