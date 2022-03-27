مقتل شخص في حادث إطلاق نار بكندا.. ومصرع 132 آخرين جراء تحطم طائرة صينية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان من أبرزها، مقتل شخص في كندا جراء عملية إطلاق النار، فيما تمكنت السلطات الإماراتية، من إنقاذ 4 هنود وأمريكي تاهوا في جبل العجوزة بـ«الفجيرة».

وقتل شخص في حادث إطلاق نار في مقاطعة «هاليفاكس» بولاية نيوزيلندا الجديدة الكندية، وقالت قناة «سي تي في» الكندية، إن الشرطة استجابت في نحو الساعة 3:49 صباحًا بالتوقيت المحلي، لمكالمة حول إطلاق نار في المبنى 1600 من شارع هوليس.

القوات الكندية تعثر على شاب في العشرينات من عمره مصاب بأعيرة نارية

وعند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت القوات على شاب في العشرينات من عمره مصاب بأعيرة نارية، فيما تم نقل الشاب إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، اعلنت الشرطة الكندية، وفاة الشاب متأثرا بجروحه.

وأعلنت الصين، رسميا مصرع 132 مسافرا كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين، والتي تحطمت، في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم جنوبي الصين، في 21 مارس الجاري، وذلك بعد 6 أيام من جهود البحث، فيما تم تأكيد هويات 120 ضحية من خلال اختبارات الحمض النووي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

عطل في أنظمة بعض البنوك الإقليمية اليابانية

وفي اليابان، شهدت بعض البنوك الإقليمية اليابانية عطلا في أنظمتها، مما تسبب في عرقلة استخدام ماكينات الصراف الآلي والمصارف الإلكترونية، وقال موقع «نيكي» الياباني، إن العطل وقع في بنك «هياكوجوشي»، ومجموعة «جوروكو» المالية، وبنوك تحت مظلة مجموعة «ياماجوتشي» المالية.

وفي الإمارات، نجحت فرق الطوارئ، في إنقاذ 4 هنود وأمريكي تاهوا في جبل العجوزة بإمارة الفجيرة، أثناء ممارسة هواية تسلق الجبال في موقع يصعب الوصول إليه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.