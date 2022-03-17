غرق سفينة الإمارات قبالة سواحل إيران.. طاقمها هرب من الطقس السيئ للمياه

ذكر الإعلام الرسمي في إيران منذ قليل، غرق سفينة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة قبالة سواحل إيران، وتحاول السلطات الإيرانية في الوقت الحالي إنقاذ طاقمها الذي يضمّ 30 شخصا على الأقل، وتشير المعلومات الأولية إلى أنّهم قفزوا في المياه بسترات النجاة بسبب سوء الأحوال الجوية.

مسؤول إيراني يوضح تفاصيل غرق سفينة الإمارات

وقال رئيس دائرة السلامة البحرية في ميناء بوشهر بجنوب إيران، حجت خسروي، إنّ سفينة الإمارات كانت تحمل سيارات قرب شواطئ مدينة عسلوية الإيرانية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف المسؤول في الإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر، حجت خسروي، أنّ سفينة الإمارات غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية، لافتا إلى انطلاق عملية بحث عن 30 من أفراد الطاقم، وفق تصريحاته.

محاولات جر السفينة الإماراتية التي غرقت قرب الساحل الإيراني

وضمن تفاصيل غرق سفينة الإمارات قبالة سواحل إيران، قال رئيس دائرة السلامة البحرية في ميناء بوشهر، إنّه جرى إرسال شاحنتي جر إلى مكان غرق السفينة، إلى جانب مركب عسلوية.

ولفت إلى أنّ السفينة غرقت قبالة الساحل الإيراني قبل وصولها بسبب سوء الأحوال الجوية التي لم تكن مواتية للملاحة، حيث كانت الرياح قوية ما أدى إلى غرق السفينة.

طائرة هليكوبتر لإنقاذ طاقم السفينة الإماراتية

وقال خسروي، إنّ طاقم السفينة وعددهم نحو 30 قفزوا بسترات النجاة من السفينة عند غرقها، وعلى الفور صدر طلب بإحضار طائرة هليكوبتر، لتسهيل عملية إنقاذهم.

وأشارت خسروي إلى أنّ هيئة الأرصاد الإيرانية أصدرت في وقت سابق، تحذيرا بشأن الأحوال الجوية، رُفع إلى المستوى الأحمر، وفق وكالة أنباء إيرنا الإيرانية، حول سرعة الرياح وتقلبات الأمواج البحرية.