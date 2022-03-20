مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرين جراء إطلاق نار بأركنسو

قتل شخص وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصًا جراء حادث إطلاق نار جماعي خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بولاية «أركنسو» الأمريكية، وقالت شرطة الولاية، إن وحداتها انتقلت إلى الموقع في دوما التي يقطنها نحو 4 آلاف نسمة في جنوب شرقي أركنسو، في نحو الساعة 7:25 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الشرطة تعتقل مشتبه به في الحادث

وفي سياق متصل، قال المحققون أيضا إن من بين الضحايا أطفال، فيما أشارت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إلى اعتقال مشتبه به.

ولم تكشف الشرطة الأمريكية على الفور عن اسم الشركة التي كان يقام فيها معرض السيارات، ولم تذكر ما إذا كان قد تم التعرف على أي مشتبه بهم، ولا يزال التحقيق جاريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، أوضح مكتب مقاطعة ديشا لإدارة الطوارئ، أن حادثين مختلفين، وقعا، الأول بدأ بمطاردة عالية السرعة انتهت بحادث تصادم، والثاني وقع أثناء عرض سيارات، وفقا لما ذكره موقع «كيه أيه آر كيه» الأمريكي.

بدوره، قال نائب حاكم أركنساس تيم جريفين: «نصلي لمجتمع دوما بأكمله بعد إطلاق النار المأساوي».