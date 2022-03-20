قتيل وأكثر من 24 مصابا بينهم أطفال في حادث إطلاق نار بأمريكا

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، إنّ شخصاً قتل وأصيب نحو 24 آخرين بينهم أطفال، في حادث إطلاق نار على حشد من الناس خارج معرض للسيارات، في جنوب شرق ولاية أركنسو الأمريكية.

قتيل وعدد من المصابين

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فقد أصدرت شرطة الولاية بيانا عقب الحادث قالت فيه إنّ هناك شخصا رهن الاحتجاز، ولا يزال البحث جارياً عن الأشخاص المتورطين في حادث إطلاق النار، وقال المتحدث باسم شرطة أركنسو، بيل سادلر، إنّ الشرطة تلقت بلاغ واتجهت على إثره إلى مكان حادث إطلاق النار في مدينة دوماس التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص، حيث تم إطلاق نار خارج شركة يجري فيها عرض للسيارات، من جهته، عبر والاس ماكجي منظم معرض السيارات، عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا نتيجة الحادث.