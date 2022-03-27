بايدن يستهدف أغنى 700 أمريكي بفرض حد أدنى للضرائب لتقليص عجز الميزانية

أظهرت وثيقة من الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، سيقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات، ضمن موازنة 2023، التي من المتوقع الكشف عنها، غدا الاثنين، مشيرة إلى أن الضريبة ستساهم في تقليص عجز الميزانية في البلاد بنحو 360 مليار دولار خلال العقد المقبل.

خطة بايدن تستهدف أغنى 700 أمريكي

وقالت الوثيقة، أمس السبت، إن ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات ستحدد 20% كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة، التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.

بدورها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن هذه هي المرة الأولى التي يطالب في بايدن صراحة بفرض ضريبة على الثروة.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أنّ من المتوقع أن يفرج البيت الأبيض عن موازنة البلاد، غدًا الاثنين، حيث ينتظر أن تتضمن زيادات في الإنفاق الدفاعي، مع التركيز على الصحة العقلية ورعاية الأطفال وتقليل العجز.

من جانبه، سيعلن النائب الجمهوري في «الكونجرس»عن ولاية «نبراسكا» جيف فورتنبيري، استقالته نهاية مارس الجاري، بعد إدانته بـ3 تهم، الخميس الماضي، بينها التآمر لتزوير وإخفاء حقائق مادية والإدلاء بأقوال كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بشأن التبرعات غير القانونية من ملياردير أجنبي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته منظمة «راسموسن ريبورتس»، أن 66% من الأمريكيين يعتبرون أن الكمبيوتر الخاص ب هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قصة مهمة وأن بايدن الأب قد يكون متورطا شخصيا بطريقة ما في تعاملات نجله التجارية.

وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أكتوبر 2020، ظهر تقرير يفيد بوجود معلومات مهمة على جهاز كمبيوتر محمول خاص بـ نجل بايدن.

«المركزي الأوروبي»: نمو «منطقة اليورو» قد يكون منخفضاً بنسبة 2.3%

من جانبها، قالت رئيسة «البنك المركزي» الأوروبي كريستين لاجارد، أمس، إن نمو «منطقة اليورو» قد يكون منخفضاً بنسبة 2.3% في العام الجاري 2022، موضحة أن البيانات الواردة لا تشير إلى مخاطر مادية من الركود الاقتصادي.

وأضافت لاجارد، أن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لمراجعة جدول عمليات شراء الأصول الصافية فيما يخص الحجم والمدة، مشيرة إلى أنه في جميع السيناريوهات من المتوقع انخفاض التضخم، ويستقر عند مستويات قريبة من هدف البنك البالغ 2% في عام 2024.

بدوره، قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أمس السبت، إنّ الوضع الاقتصادي في بلاده هو عبارة عن جملة تراكمات للمشاكل على مدى السنوات 30 الماضية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين «بيروت» و«صندوق النقد الدولي» مستمرة، والتي ستتكلل بزيارة لرئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا، بعد غد الثلاثاء إلى لبنان لاستكمال المفاوضات.

وأكد ميقاتي، أن لا خيار أمام بلاده سوى التعاون مع «صندوق النقد الدولي»، لوضع لبنان الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي من جديد، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».