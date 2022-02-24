تراجع سعر اليورو اليوم فى البنوك متأثر بالحرب الروسية الأوكرانية

سجّل سعر اليورو اليوم، الخميس 24-2-2022، تباينا سعريا في البنوك المصرية، بداية التعاملات اليومية، وتعد العملة الأوروبية واحدة من العملات الأكثر طلبا من قبل المستوردين المصريين بعد العملة الأمريكية «الدولار»، وهي من العملات المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وتصدر البنك المركزي قائمة أفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 05 17.80 جنيه للمواطنين اليوم، فيما تصدر المصرف العربي الدولي، قائمة أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم، بسعر 17.734 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه، بيعًا وشراءً في عدد من البنوك المصرية اليوم، حيث سجّل في بنك مصر سعر 17.805 للبيع مقابل 17.530 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.553 جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.827 مقابل 17.528 جنيه للشراء، كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.827 مقابل 17.553 جنيه للشراء، وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.822 جنيه للبيع مقابل 17.528 جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.827 للبيع مقابل 17.553 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.857 مقابل 17.717 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24-2-2022 بسعر 17.67 جنيه، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.22 ريال، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.13 درهم، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.124 دولار، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 128.82 ين.