«فودة»: 1000 سيارة تاكسي وميكروباص تعمل بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء هو مشروع قومي سيتم الانتهاء منه قبل انطلاق قمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 30 ألف شخص من مختلف دول العالم، موضحا أن المدينة تحولت لخلية نحل بهدف سرعة إنجاز الأعمال.

وأضاف المحافظ، في تصريحات خاصة، أنه يجري جولات يومية في مدينة شرم الشيخ لمتابعة أعمال التطوير التي تُنفذ وأبرزها تطوير منطقة الرويسات، لتصبح منطقة حضارية مطورة، إضافة إلى رفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأشار إلى أن الدولة تخطط لتحويل شرم الشيخ إلى أول مدينة خضراء في مصر والشرق الأوسط، طبقا للمعايير العالمية.

الغاز الطبيعي

وأكد محافظ جنوب سيناء، إنشاء خمس محطات تموين للسيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ خلال عامين فقط، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن مصادر الوقود التقليدي، مشيرا إلى تحويل نحو 1000 سيارة وميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابع أنه يجري الآن التعاقد على شراء 300 أتوبيس نقل كهربي بالتعاون مع وزارة البيئة، وإقامة جراج بالتعاون مع وزارة النقل على مساحة 100 ألف مترمربع تحوي شواحن للسيارات الكهربائية.

وقال المحافظ، إن محطات الغاز الطبيعي مزودة بآليات تموين السيارات بالكهرباء، لافتا إلى تطوير محطات الوقود بالمدينة لتضم الغاز الطبيعي وشواحن الكهرباء، استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ «cop27».

زيارة وزيرة البيئة

وأكد اللواء خالد فودة، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أجرت زيارة سريعة أمس إلى مدينة شرم الشيخ، لإطلاق الحوار الوطني الأول للتغيرات المناخية، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية استعدادا لعقد قمة المناخ.

أشار إلى أنه جرى مناقشة دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على البيئة الطبيعية، وقال إن الوزيرة أجرت زيارة سريعة إلي محمية رأس محمد لمتابعة أعمال التطوير بها.