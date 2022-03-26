محافظ جنوب سيناء يكشف كواليس تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة بكافة قطاعاتها تسابق الزمن لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء استعدادًا لمؤتمر التغيرات المناخية، إذ أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهات للانتهاء من كافة الأعمال والانشاءات بحلول 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية، أن الاستعدات بدأت من عدة سنوات بعمل قرية للمؤتمرات تسع الآلاف من حضور المؤتمر ويجرى عمل امتداد لقاعة المؤتمرات الحالية لتسع القاعات الجديدة 6 آلاف بخلاف قاعة مطعم تسع 1500 ضيف.

تحويل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي

وعن تحول السيارات للطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات، قال «فودة»، إنه يجرى العمل لتحويل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتخصيص أرض تبلغ مساحتها 100 ألف متر لوزارة النقل لتحويلها لمحطات شحن السيارات بالكهرباء وتخصيص أرض تبلغ مساحتها 20 ألف متر لتحويلها لمحطة تزويد بالغاز الطبيعي، وجرى تحويل 400 سيارة أجرة للغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير 5 محطات شحن وتزويد، وسيتم وضع شواحن للسيارات الكهربائية بجراجات الفنادق والمدن السياحية، وسيتم استبدال 150 عربة ميكروباص انتهى عمرها الافتراضي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بالتعاون مع وزارة النقل.

إنشاء حديقة مركزية صديقة للبيئة بتكلفة 90 مليون جنيه

وأشار «فودة»، إلى أنه يجرى العمل على إنشاء حديقة مركزية صديقة للبيئة عند جامعة الملك سلمان ستتكلف 90 مليون جنيه، ستكون بمثابة رئة جديدة للمدينة، كما سيتم افتتاح متحف الحضارات الإنسانية بحلول أكتوبر المقبل، وسيكون إبهارًا للعالم، قائلا إن التحدي الأكبر هو الوقت، وبتوجيه من الرئيس السيسي، سيتم الانتهاء من كافة الأعمال بحلول 30 سبتمبر، لتكون المدينة خضراء خالية من الانبعاثات المضرة بالبيئة استعداد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ.