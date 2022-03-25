وزارة البيئة تطلق حوارا وطنيا للمناخ في مدينة شرم الشيخ اليوم

تبدأ وزارة البيئة، اليوم الجمعة، إطلاق ورشا وجلسات عمل لصياغة الإستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، استعدادًا لطرحها خلال فعاليات قمة المناخ cop 27 التي ستستضيفها أرض مدينة السلام في نوفمبر المقبل.

وتستمر ورش وجلسات العمل من اليوم وحتى غدا، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ونخبة من خبراء المناخ المصريين، وعدد من الشخصيات العامة، للوصول لرؤية وطنية.

«البيئة» تكشف خطتها في التعامل مع التغيرات المناخية

وعلى قدم وساق، تستعد الوزارات المختلفة لقمة المناخ العالمي، إذ كشفت وزيرة البيئة في الجلسة التي عقدتها لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب في فبراير الماضي، أن مصر تضع الملف البيئي وتحديدًا تغير المناخ على أجندة أولوياتها، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضع خريطة تفاعلية للأماكن المتعرضة لتأثير التغيرات المناخية، مع إصدار معايير خاصة بالاستدامة البيئية، مع التنسيق مع البنك المركزي بأن يكون شرطًا أساسيًا في كل المشروعات الراغبة في الحصول على تمويل مدرج بها أن يراعي المشروع الأبعاد البيئية.

وبحسب وزيرة البيئة، تسعى مصر خلال قمة نوفمبر المقبل لإطلاق مبادرات في 3 مجالات، أبرزها مكافحة مسألة التلوث البحري وإدراج البعد البيئي في مبادرة حياة كريمة.

تنفيذ 30 مشروعًا للتصدي للتغيرات المناخية في 7 سنوات

وفي بيان سابق لمجلس الوزراء، صدر بيناير الماضي، أعلنت الحكومة أنه تم تنفيذ خلال الـ 7سنوات الماضية نحو 30 مشروعا للتصدي للتغيرات المناخية أبرزها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات حماية الشواطئ ومشروعات تبطين الترع.

وقبل أيام، أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتمويل والتنمية، في ندوة بجامعة القاهرة، أن إهمال موضوعات التغيرات المناخية قد يكون سببًا في تدمير العالم، بحسب تعبيره.