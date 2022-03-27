الهند تسمح باستئناف الرحلات الجوية لـ43 وجهة عالمية

أعلنت وكالة الأنباء الهندية «برس ترست»، إنّ السلطات سمحت، اليوم، باستئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى الهند، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت الوكالة الهندية، أنّه تمت الموافقة بشكل إجمالي على تيسير عدد 1466 رحلة جوية دولية في الأسبوع، تقوم بها 6 شركات طيران هندية تشمل 43 وجهة في 27 دولة.

وأوضحت الوكالة الهندية، أن ذلك يعني تنفيذ شركات الطيران الهندية والأجنبية لنحو 3.2 ألف رحلة جوية دولية في الأسبوع من وإلى الهند.

الحرب في أوكرانيا تشعل أسعار الرحلات

وأكدت الوكالة السماح لنحو 60 شركة طيران أجنبية من نحو 40 دولة بتسيير 1783 رحلة أسبوعياً من وإلى الهند فيما يعرف بفترة الرحلة الصيفية، لافتة إلى أن الجدول الصيفي للرحلات سيكون سارياً من 27 مارس وحتى 29 أكتوبر.

وأكد عدد من الخبراء المحليين أن هذه الخطوة، التي كانت متوقفة بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، سوف تنعكس على زيادة عدد الرحلات في الهند وبالتالي انخفاض أسعار التذاكر، وهو الأمر الذي رآه البعض صعب تحقيقه وأن الاسعار سوف تظل أعلى من أوقات قبل جائحة كورونا، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت أيضاً إلى ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم.

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية ليومها الـ 31، لتدخل في شهرها الثاني، وسط استمرار العمليات القتالية داخل أوكرانيا بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأدى اندلاع العملية العسكرية، التي خرج وأعلن عنها الرئيس الرزسي فلاديمير بوتين فجر الخميس 24 فبراير الماضي، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكب في حقهم من قبل القوات الأوكرانية، إلى وقوع عدة تأثيرات عالمية على الاقتصاد العالمي والتي كان أبروها ارتفاع أٍسعار النفط عالمياً وكذلك أسعار الذهب والحبوب، وتوقف حركة الطيران في عدة مدن غربية إلى روسيا.