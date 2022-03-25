«ميدفيديف»: المعترضون على العملية العسكرية في أوكرانيا.. خونة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي، «ديميتري ميدفيديف»، أن استطلاعات الرأي في بلاده أكدت أن 75% من الروس يؤيدون قرار الكرملين بالهجوم على أوكرانيا، واصفا المعارضين بالخونة، بحسب شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

ميدفيديف: معارضة الهجوم الروسي على أوكرانيا خيانة

وقال «ديميتري»، خلال تصريحات إعلامية، إنّ الشعب الروسي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين، مضيفا أنه من الطبيعي أن ينتقد المواطنين السلطة في بعض قراراتها، إلا أن الوقوف ضد أمن الدولة وحمايتها يعد خيانة، وفقا لتصريحاته لوكالة الإعلام الروسية.

وبحسب «سكاي نيوز»، عربية، فإن السلطات الروسية اعتقلت آلاف الأشخاص خلال الشهر الجاري، ضمن الاحتجاجات التي نشبت في البلاد اعتراضا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ميدفيديف: العقوبات الدولية لن تؤثر على حكومة موسكو

ونفى «ميدفيديف»، أن تؤثر العقوبات الدولية على حكومة موسكو، قائلا : «من الحماقة أن تعتقد ذلك»، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى نتائج عكسية تماما وستكون في صالح روسيا، التي من المتوقع أن تشهد توحيد مجتمعي كبير والتفاف شعبي حول السلطة، على حد تعبيره.

وانتقد ميدفيديف، محاولات الغرب فرض العقوبات على رجال الأعمال الروس، موضحا أن الاعتقاد بأن هؤلاء الرجال لهم تأثير على السلطة أو الشعب فهو أمر مستحيل.

وشنت روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، ما أدى إلى غضب عالمي احتجاجا على تلك العملية التي ترى موسكو أنها جاءت بهدف حماية حدودها وأمنها القوميين، إلا أن الغرب أصر على فرض المزيد من العقوبات الدولية عليها وعلى الكثير من رجال الأعمال الروس والمقربين من الرئيس بوتين.

وتسعى العديد من الدول الغربية والتي اكتفت بفرض العقوبات فقط، إلى إنهاء التحرك الروسي، فيما يطالب الرئيس الأوكراني نظيره الروسي بضرورة اللجوء إلى طاولة المفاوضات .