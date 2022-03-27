تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي.. مخطط خلية فتاة مطار قرطاج

تفاصيل جديدة كشفت عنها السلطات الأمنية التونسية، في محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، من خلال عملية طعن، كان سينفذها أحد العناصر الإرهابية قبل إلقاء القبض عليه وإحباط العملية، بحسب تصريحات المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي.

وقال «الجبابلي» خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس، إن الأمن التونسي أحبط محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي، ويعتقد أن الحادث له صلة بواقعة القبض على الفتاة التي عرفت باسم «فتاة المطار».

تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي

أضاف الجبابلي، أن عملية الطعن استهدفت في وقت سابق، دورية للحرس الوطني من قِبل متطرف جرت السيطرة عليه، كانت تربطه علاقة مع مجموعتين أخريين بمدينة سوسة، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب «سكاي نيوز» أن العملية كانت محاولة اغتيال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، عن طريق طعنه بسكين من قبل الشخص الإرهابي، خلال تواجده بولاية توزر.

وأوضح أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف عنصر إرهابي بمدينة سوسة، كان على علاقة بهذه العملية، مشيراً أيضاً إلى ارتباط محاولة الاغتيال بواقعة اعتقال فتاة في مطار تونس «قرطاج الدولي» منذ شهر ونصف، مؤكداً أنها كانت ستنفذ عملية أخرى بمنطقة سياحية.

الفتاة تلقت تدريبات إرهابية

وكانت السلطات الأمنية بتونس، قد أعلنت في وقت سابق، إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف مناطق سياحية، عقب القبض على فتاة عائدة من سوريا تبلغ 22 عاما، بحسب ما نشرته إذاعة «موازييك» التونسية.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، أن الفتاة اعترفت بأنها التحقت بأحد التنظيمات الإرهابية في سوريا، وتلقت تدريبات تمهيداً لتنفيذ عملية انتحارية بإحدى المناطق السياحية، رفقة أحد أعوانها، وهو إرهابي آخر جرى القبض عليه بسبب تورطه في عمليات كانت تستهدف مسؤولين بارزين، ومن المرجح أن عملية اغتيال وزير الداخلية التونسي كانت على رأس مخططات الخلية، بحسب «موازييك».