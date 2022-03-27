السلطات الأمنية التونسية تعلن إحباط محاولة اغتيال وزير الداخلية

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، إحباط محاولة لاغتيال وزير داخلية البلاد توفيق شرف الدين، وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن تقدم الأبحاث حول العملية الإرهابية التي حصلت في قبلي مؤخرا، أثبتت أن عملية الطعن التي استهدفت دورية للحرس الوطني من قبل عنصر متطرف وتمت السيطرة عليه، كان على علاقة مع مجموعتين بمدنين وسوسة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف الجبابلي، أن هذه العملية كانت تمهد لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين وطعنه بسكين من هذا العنصر الإرهابي؛ خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر الواقعة جنوبي البلاد.

إلقاء القبض على عنصر بسوسة كان على علاقة بالعملية

وأشار المتحدث باسم الإدارة العامة لـ الحرس الوطني التونسي، إلى أنه تم إيقاف عنصر بسوسة كان على علاقة بهذه العملية، إضافة إلى اعتقال فتاة في مطار «تونس قرطاج الدولي» منذ عام ونصف، كان سيتم استخدامها لتنفيذ عملية إرهابية بمنطقة سياحية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، أمس السبت، على انطلاق تنفيذ حماية «الأملاك العمومية» من خلال تنفيذ قرارات هدم ممتلكات لرجال أعمال غير مرخص لها على مساحات كبرى على الشريط الساحلي للبلاد في إطار احترام المساواة أمام القانون وحقوق الانسان، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.