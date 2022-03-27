خالد الذهبي ابن أصالة يتصدر التريند بعد شائعات القبض عليه

تصدرت كلمة خالد الذهبي ابن أصالة، عمليات البحث مؤخرا على محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار بإلقاء القبض عن خالد الذهبي ابن أصالة بسبب حيازته للمخدرات في أثناء عودته من الخارج.

وانتشرت هذه الأخبار الخاصة بخالد الذهبي ابن أصالة، كانت في يوم احتفالها بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي على رجل الأعمال أحمد هلال، وخرج خالد الذهبي ونفى كل هذه الأخبار المتداولة.

تفاصيل أزمة حبس خالد الذهبي ابن أصالة

وأكد خالد الذهبي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها، وأنه خلال هذا التوقيت كان موجودًا في حفل زفاف شقيقته شام الذهبي يحتفل بها وبفرحتها.

يذكر أن الفنانة أصالة احتفلت بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي على زوجها رجل الأعمال أحمد هلال، مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 25 مارس، في أحد الفنادق المطلقة على الأهرامات.

حفل زفاف شام الذهبي

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة إليسا التي جاءت إلى مصر خصيصًا من أجل حضور حفل الزفاف، وقدّمت خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الخاصة، ونجحت في التقاط بوكية الورد الخاص بالعروس.

وحضر أيضا الفنان تامر حسني، والذي قدم هو الآخر عددًا من الأغاني الخاصة به ومن بينها أغنية سي السيد، والتي تحدى بيها الإعلامية رضوى الشربيني التي حضرت أيضًا حفل الزفاف.

كما حضر عدد آخر من الفنانين منهم ياسمين رئيس، ودرة، ورامي صبري، وبسمة بوسيل، والإعلامية منى الشاذلي، ومنى زكي، لكن تغيبت الفنانة هند صبري، والتى قدمت اعتذارًا خاصًا لشام وأصالة عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» بسبب انشغالها بالتصوير.