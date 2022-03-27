أصالة تتغزل في حسين فهمي: حليوة وعينه زي ما قالت الأغنية (فيديو)

تغزلت الفنانة أصالة، إحدى أعضاء تحكيم الحلقة الأخيرة من برنامج «الدوم» في الفنان حسين فهمي، قائلة له: «أنا من حسن حظي قاعدة على طرف الأستاذ الحليوة كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بس الإضاءة جاية على عينه وعنجد أن شوفت عيونه ما شاء الله متل ما قالت الأغنية كل شيء حقيقي طلع.. معقول؟».

وأبدعت الفنانة أصالة خلال حلقة برنامج المسابقات «الدوم»، المذاع على شاشة قناة «on»، أغنية «يا واد يا تقيل»، والتي أهدتها للفنان حسين فهمي، والذي شاركها الغناء مع الجمهور.

كريم عبدالعزيز لمتسابق: وشك فيه كاريزما

وقال الفنان حسين فهمي للمتسابق محمد مانو من السويس في فئة الغناء: «عجبتني جدا لما غنيت الطرب القديم وسعدت جدا بصوتك واختياراتك كانت موفقة»، وقالت الفنانة أصالة: «المحبة هي التي تعطيك أكبر دفعة في الحياة وضحكتك قربة على القلب وحبيت ما قدمته»، وقال الفنان كريم عبدالعزيز: «صوتك دافي ووشك في كاريزما وتخش القلب».

أصالة لمتسابقة: هعمل تتر مسلسلك الجاي

بينما قال الفنان حسين فهمي عن المتسابقة ماريا أسامة من الإسكندرية في فئة التمثيل، «أنت تمثلي كوميدي.. عينيكي بتلمع»، وقالت الفنانة أصالة: «حبيت سرعة بديهتك، ولو في مسلسل في رمضان بطولتك كنت هختاره علشان أتابعك، وإن شاء الله أنا هعملك تتر مسلسلك الجاي»، وقال الفنان كريم عبدالعزيز: «أكثر حاجة عجبتني انتقالك للمشهد الثاني».

وانطلقت الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج الدوم بأغنية شكرا التي تغنيها الفنانة الكبيرة أصالة، وتضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.