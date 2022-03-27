نصيحة أصالة لابنتها «شام» بعد زواجها: «يا رب تعيشي جمال البدايات دايما»

قدمت الفنانة أصالة نصائح لابنتها «شام» بعد يوم من عقد قرانها، قائلة: «عمري ما كنت مكان الناصح سواء لأولادي أو لأصحابي أو أولادهم، لكن بقول نصيحة ناخدها على مرور الوقت».

تجاربنا السيئة لازم نرميها

وأضافت الفنانة أصالة خلال حلقة برنامج المسابقات «الدوم»، المذاع على شاشة قناة «on»، «نصيحتي عموما لأولادي بأفعالي، بيتعملوا من أفعالي، وبقولها وبقول لكل صبية تبدأ حياتها، الأيام مستاهلة إننا نعيشها وتجاربنا السيئة لازم نرميها تماما ونبدأ من أول وجديد من نقطة الصفر».

إن شاء الله تعيش كل حياتها جمال البدايات

وتابعت: «حالنا بالبداية مستحق أنه يستمتع من البدايات، وأجمل شيء عموما بالحياة والمشاعر والعلاقات خاصة العلاقات العاطفية البدايات، وإن شاء الله يارب تعيش كل حياتها شعور البدايات».

حسين فهمي لمتسابقة: اهنئك باختيارك

وقالت الفنانة أصالة عن المتسابقة يارا مجدي، في فئة التقديم بنت الشرقية: «صوتك دافي ومطمئن وأنا بحب الصوت الحلو»، وقال الفنان كريم عبد العزيز: «أنت هايلة يا يارا واخترتي موضوع جيد وثقتك عالية في نفسك»، وقال حسين فهمي: «أهنئك باختيارك للموضوع وشايف أنك ممكن تبقي مقدمة برامج متميزة».

برنامج الدوم

انطلقت الحلقة النهائية من الموسم الأول ببرنامج الدوم بأغنية شكرا التي تغنيها الفنانة الكبيرة أصالة، وتضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي، والنجم كريم عبدالعزيز والنجمة أصالة.