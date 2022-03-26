رسالة مؤثرة من أصالة لابنتها «شام» بعد زفافها: «شكرا يا بنت الروح»

أعربت المطربة أصالة، عن سعادتها بزفاف ابنتها شام، من خلال موقعها عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام.

وكتبت أصالة: «سعادة ما بعدها سعادة أشوف بنتي اللي بتمثل لي الدنيا بأكملها سعيدة مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم وتشوفوا كلّ الخير والسّعادة والأصحاب الطيبين ويحفظ لي إياكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كل العمر».

وأضافت أصالة: «شكرا يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيا كلّها إلك.. بموت عليكم وكلّ شي حلو بالحياة بتمنّى لكم ياه».

حفل زفاف ابنة أصالة

واحتفلت أمس المطربة أصالة في حفل زفاف أسطوري، بابنتها شام الذهبي، على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات.

وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم إليسا التي حرصت على مشاركة الفنانة أصالة فرحتها بزفاف ابنتها شام الذهبي، وصعدت على المسرح بجانب أصالة وشام وقدمت عددًا من أغانيها.

كما قدم الفنان تامر حسني عددا من أغانيه، وأيضا الفنان رامي صبري والطفل محمد أسامة الشهير بأغنية الغزالة رايقة التي حرص على غنائها خلال حفل الزفاف.

رسالة أصالة لابنتها في حفل الزفاف

كما حرصت أصالة خلال حفل الزفاف على حكي قصة تعارفها بزوج ابنتها قائلة: «قابلت أحمد وهو طفل عنده 9 سنوات، وطلب وقتها التقط معه صورًا تذكارية، بسبب حبه الشديد لي وللأغاني، ولم أعرف وقتها أن القدر يجمعنا مرة أخرى، ومتوقعتش أنه هيكون زوج بنتي».

وتميزت إطلالات العروس شام الذهبي، بالاحتشام، من خلال ارتدائها فستان زفاف أبيض بأكمام وطرحة على الرأس، وأيضا الفنانة أصالة حرصت على ارتداء فستان محتشم ولفتت الإطلالة نظر الجمهور و«السوشيال ميديا».