رصف ورفع كفاءة شوارع دمنهور بتكلفة 20 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار دفع العمل وتطوير شوارع مدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكذلك كل الميادين، لإظهارها بالمظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن هناك عمل جاد على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقاً أحدث النظم العالمية، بما يليق بمحافظة البحيرة وشعبها العظيم.

رصف محيط ميدان الأوبرا

جاء ذلك على هامش تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لأعمال الرصف الجارية بمحيط ميدان الأوبرا حتى بداية شارع عرابي، بإجمالي مسطح 7000 م3، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الساعات القليلة المقبلة، وفتح الطريق في كل الاتجاهين لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ البحيرة أعمال تطوير ميدان الأوبرا، موجهاً بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، مع الإهتمام بالجودة العالية وفقا لاحدث النظم العالمية.

رصف ورفع كفاءة شارع الجمهورية

يذكر أن شارع الجمهورية يشهد أعمال تطوير وتجميل الشارع بالكامل ورفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات، بطول 2.400 كم، وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة، استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة لتطوير شتي الميادين وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

كما أشار إلي تلك الأعمال تسعى إلى إيجاد طابع مميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقاً أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة.