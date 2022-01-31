الجيزة تستكمل إنشاء ممشى المنصورية السياحي وأعمال تطوير الطرق

تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير الميادين والشوارع في إطار خطة التطوير الشاملة، التي تشهدها العديد من القطاعات.

أعمال التطوير بالتوازي مع امتداد طريق المنصورية

وكشفت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن أجهزة المحافظة نفذت أعمال تطوير شامل لطريق وممشى المنصورية، ليظهر بشكل حضاري، وذلك بعد سنوات من تراكم المخلفات، وظهور الطريق بشكل غير لائق، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع أعمال التطوير التي يشهدها امتداد طريق المنصورية، بنطاق حي الهرم وكرداسة.

رؤية حضارية لممشى المنصورية السياحي

وأكدت محافظة الجيزة، في بيانها، أن أعمال التطوير، التي شهدها الممشى السياحي بطول 1200 متر، شملت دعمه بمسطحات خضراء وأشجار ومقاعد للجلوس، ليكون متنفساً للمواطنين، وتم تزويده بأعمدة إنارة ديكورية، وتحقيق تنسيق عام ورؤية حضارية للممشى، بالإضافة إلى تركيب أنترلوك وأرصفة للمشاة، وإنشاء أكشاك حضارية ونقاط خدمية للمواطنين، وتحقيق عائد استثماري، وذلك استكمالاً لأعمال التطوير الجارية في عدد من القطاعات بمحافظة الجيزة.

مكونات مشروع تطوير طريق المنصورية السياحي

وأشارت المحافظة إلى أن مكونات مشروع التطوير شملت إنشاء 5 برجولات، و10 أكشاك ومطاعم حضارية، و52 مقعداً خرسانياً، و120 عمود إنارة تم تصميمها بشكل جمالي.

طريق المنصورية يسهم في امتصاص الكثافة المرورية

وأوضحت محافظة الجيزة أنه خلال الشهور الماضية، حقق الطريق نجاحاً كبيراً في امتصاص الكثافات المرورية للقادم من شارع الأهرام، حيث يُعد أحد التحويلات المرورية البديلة لأعمال الغلق التي شهدها شارع الأهرام، لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، ومساهمته في تحويل حركه سير المركبات إلى محور محمد أنور السادات.