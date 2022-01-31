نائب محافظ الجيزة يتابع تطوير مشروعات الطرق بالخطة الاستثمارية

قام إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة مرور ميدانية اليوم الاثنين، لتفقد مشروعات الرصف والتطوير الجارية، في إطار حرص المحافظة على تنفيذ خطط تطوير المحاور المرورية وفتح شرايين جديدة، بتوسعة وتطوير ورصف عدد من المحاور بمراكز ومدن المحافظة.

متابعه مشروعات الخطة الأستثمارية بمركز ومدينة أوسيم

وأشار إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، في بيان مساء اليوم، إلى أنه تفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة أوسيم، حيث تابع نائب المحافظ ميدانياً أعمال تطوير وتوسعة ووضع طبقة الدقشوم بطريق الزيدية الصفيرة بمدينة أوسيم، بطول 3 كيلومترات، بداية من مدخل قرية الزيدية حتى مدخل محطة الصفيرة.

تطوير وتوسعة طريق غيضان الزيدية بنطاق مدينة أوسيم

وقال «الشهابي» إن أعمال تطوير وتوسعة طريق غيضان الزيدية، بطول 2.65 كيلومتر، بداية من كوبري الروبي حتى كوبري غيضان بطريق المريوطية، لافتاً إلى أنه تفقد أعمال التطوير بطريق الجد المريوطية، بطول 2.65 كيلومتر، بنطاق مدينة أوسيم، تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

تيسير حركة السيارات وعبور المواطنين

ووجه نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، خلال جولته، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة ونهو الأعمال، تمهيداً لبدء أعمال الرصف، وتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين.

مشاركة مسئولي شركتي الكهرباء والمياه

وأشار البيان إلى أنه قام بمرافقة نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن خلال جولته التفقدية بأوسيم، كل من الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركات المنفذه لأعمال التطوير.