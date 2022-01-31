نائب محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير شبكة الطرق والشوارع

عقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاُ مساء اليوم الاثنين، بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، لمناقشة أعمال تطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

وناقش «البشبيشي»، خلال الاجتماع، المقترحات التي تم إعدادها لتطوير بعض الميادين من قبل إدارة التخطيط والتنسيق الحضاري والمرور والجامعة، موجهاً بسرعة تنفيذ المقترحات تيسيراً على المواطنين، وضمان السيولة المرورية، وتقليل الزحام الذي تشهده بعض الميادين بالعاصمة.

«البشبيشي» يوجه ببدء أعمال التطوير بمراكز المدن

ووجه نائب محافظ كفر الشيخ ببدء أعمال التطوير بمراكز المدن، لتشمل أعمال التطوير بالعاصمة والمراكز، للتيسير على المواطنين الحركة المرورية، كما ناقش نائب محافظ كفر الشيخ، خلال الاجتماع، ما وجه به اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة البدء بإنشاء كوبريين على ترعة «ميت يزيد»، لحل مشكلة الزحام والتكدس التي تشهدها منطقة الموقف العمومي.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق منتصف الشهر الجاري، أنه سيتم إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة «ميت يزيد»، بتكلفة قدرها 18 مليون و800 ألف جنيه، الأول إقامة كوبري قبل مسجد كوبري المرور الحالي، لحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الآخر على ترعة «ميت يزيد» مقابل موقف «دسوق - إسكندرية»، بجوار الكوبري الحالي.

ياتي ذلك في إطار مشروع تطوير عواصم المدن، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل فترة، وذلك لتطوير عواصم المحافظات.