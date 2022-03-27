«قناة السويس» يقر زيادة رأس ماله بـ80% خلال 3 سنوات.. وصل إلى 3,6 مليار جنيه

كشف بنك قناة السويس عن اعتماد الجمعية العامة غير العادية والعادية، زيادة رأس مال البنك، ليصل إلى 3,6 مليار جنيه، من خلال توزيع أسهم مجانية على المساهمين، بواقع 0.24 للسهم، وبذلك تصبح الزيادة الممولة من حساب توزيع الأرباح 80% على مدار 3 سنوات.

وأضاف البنك في بيان صادر عنه صباح اليوم، أنه تمت الموافقة للإدارة بإجراء عقد مع الشخصيات الاعتبارية الممثلة في عضوية مجلس الإدارة بمنح البنك قرض مساند.

قانون البنوك الجديد ينص على زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه لكل بنك

يأتي ذلك في ظل تعليمات البنك المركزي المصري لاستفياء الحد الأدنى لرأس المال لكل بنك، حيث تم رفعه إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون، وفقا لمشروع قانون البنوك الجديد، الذي يهدف لتنظيم شروط التراخيص الممنوحة للمصارف.

رئيس بنك قناة السويس: «المركزي» لعب دورا قياديا أثناء أزمة الوباء العالمي

وكان حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ بنك قناة السويس، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، على الدور القيادي للبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وتابع في تصريحاته، أنَّ مبادرات البنك المركزي لاقت نجاحا كبيرا وإقبالا من المتعاملين مع البنوك، وساهمت بشكل كبير في التصدي لتداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وشدد على أهمية الدور الذي لعبته الإجراءات الإدارية التي أقرها البنك المركزي لعمل البنوك خلال أزمة كوفيد-19، أبرزها توجيه الأخيرة للعمل دون توقف أثناء الأزمة العالمية، مع تخفيض ساعات العمل وعدد العاملين المتواجدين بالفروع، لتصل نسبة التواجد إلى 50% كحد أقصى من إجمالي العاملين، مع الالتزام بتواجد مركز طوارىء واستعدادات وتهيئة أجواء العمل.