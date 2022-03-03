تعرف على شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.. بعائد شهري

يقدم بنك قناة السويس شهادة ادخار ذات العائد المتغير، لمدة 3 سنوات بالجنيه المصري، تحت مسمى «شهادة الحصاد».

وأعلن البنك تفاصيل شهادة الحصاد، ومن ضمنها خيارات دفع عائد مرنة لتلبية احتياجات العملاء.

شهادة الادخار بنك قناة السويس

وأكد البنك، في بيان حصلت «الوطن» على نسخه منه، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الادخارية، هو 1000 جنيه مصري، وجرى تحديد مدة الشهادة بـ3 سنوات.

وأوضح بنك قناة السويس أن سعر الفائدة يتغير مع معدل عائد متغير على حسب البنك المركزي، كما يتاح للعملاء عدة خيارات استلام فائدة شهادة الحصاد، على النحو التالي:

فائدة شهري:

بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.75%.

فائدة ربع سنوي:

بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.5%.

فائدة نصف سنوي:

بحسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مطروحاً منه 0.375%.

مميزات شهادة الحصاد

- احتساب العائد من تاريخ إصدار شهادة الحصاد من بنك قناة السويس.

- لا توجد رسوم إصدار.

- إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

إمكانية الحصول على بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بدون رسوم الإصدار للسنة الأولى.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة الشخصية سارية للمصريين أو جواز سفر للأجانب المقيمين، ويجب تقديم الأصل عند شراء شهادة الحصاد.

- نسخة من شهادة الميلاد للقاصرين، ويجب تقديم الأصل.

- فاتورة المرافق الأخيرة الكهرباء.

- فاتورة الهاتف.

يذكر أن البنك المركزي المصري سيصدر قرارا خلال شهر مارس الجاري بشأن سعر الفائدة، وتعميمها بالقطاع المصرفي.