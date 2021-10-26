كيف تحصل على قرض بـ15 مليون جنيه من بنك قناة السويس؟

يقدم بنك قناة السويس قرض تمويل، لتلبية كافة المتطلبات التي يحتاجها العملاء والمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية أو مكتب إداري، يصل قيمته إلى 15 مليون جنيه، ما يعادل 80% من قيمة الوحدة.

القرض التمويلي الذي يقدمه بنك قناة السويس، يتضمن مرونة فى فترة السداد بمدة تمويل تصل إلى 20 سنة، من خلال فروع البنك المنتشرة بالمحافظات أو الخدمة البنكية الإلكترونية، وهناك وثيقة تأمين على حياة المقترض «مجانا» طوال مدة القرض، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها «مجانا» ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

المستندات المطلوبة

وللحصول على القرض لابد من استيفاء عدد من الأوراق، والتي تتضمن:

صوره ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

أصل فاتورة المرافق (مياه/كهرباء/غاز) آخر 3 أشهر.

المستندات للموظفين بضمان تحويل.

خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء (في حاله تحويل الراتب/القسط).

المستندات المطلوبة من الموظفين

خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد، أو خطاب مفردات مرتب، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، موقعة ومختومة من بنك التعامل.

وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

أصحاب الشركات والمهن الحرة

مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات، أو تصريح مزاولة مهنة وكارنيه النقابة، وترخيص منشاة لأصحاب المهن الحرة والأطباء.

صوره من البطاقة الضريبية.

كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

أصحاب المعاشات

بالنسبة لأصحاب المعاشات يتطلب منهم إحضار بيان بالمعاش الشهري، موضح به جهة الصرف وهي بنك قناة السويس.