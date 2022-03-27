تعيين الهضيبي متحدثا رسميا باسم الوفد ومشرفا على المركز الإعلامي للحزب

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الجديد، قراراً بتعين الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ، متحدثا رسميا باسم حزب الوفد، وكذلك مشرفا على المركز الإعلامي للحزب، وحمل القرار رقم 280 لسنة 2022.

تعيين الهضيبي وفقا للائحة النظام السياسي لحزب الوفد

جاء ذلك بعد الإطلاع على لائحة النظام السياسي لحزب الوفد، ويُنفذ القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

وكان الهضيبي، أعلن في تصريح سابق له خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه حصل على حكم قضائي بالعودة إلى الحزب في شهر سبتمبر ولم يرغب في العودة قبل زملائه المفصولين، مشيراً إلى أن الإنسان ليس بالمناصب، وأنه مستعد لترك منصبه كنائب رئيس حزب، لأن هدفه بناء الحزب وليس الحصول على مناصب، مؤكدا أن الوفد ليس حزب مناصب وليس انتماء سياسي ولكنه عقيدة لا يمكن تغييره بسهولة لذلك أعضائه لا يرغبون في الالتحاق بحزب آخر.

مسيرة النائب ياسر الهضيبي

ياسر الهضيبي، من مواليد 5 أبريل 1964، مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحصل منها على ليسانس الحقوق، ودرس القانون التجاري الدولي، والتحكيم الدولي.

وحصل الهضيبي على دبلومة في القانون من كلية الحقوقشمس، وشغل عدة مناصب من بينها، عضوية اتحاد المحامين العرب، وأستاذ منتدب في إيجي جولف، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، كما عمل أستاذًا منتدب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وكان عضوًا في أول مجلس شعب بعد ثورة 25 يناير برلمان 2011-2012 كوكيل للجنة حقوق الإنسان، ومستشارًا في لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب ومحكمًا دوليًا بقرار وزير العدل في 2008، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، وأخيرا المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد.

ويذكر أن يمامة، كان أصدر القرار رقم 267 لسنة 2022، بندب كلا من علي محمود مرسي البحراوي، وخالد محمد أحمد حسن إدريس، لرئاسة تحرير الجريدة، والبوابة الإلكترونية لـ حزب الوفد، على الترتيب، اعتبارا من 20 مارس 2022، على أن ينفذ من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.