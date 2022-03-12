رئيس حزب الوفد الجديد: اختلف مع أبو شقة سياسيا وأقدره إنسانيا ومهنيا

قال الدكتور عبدالسند يمامة الرئيس الجديد لحزب الوفد إنَّ انتخابات رئاسة حزب الوفد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية في تاريخ مصر، شهدت منافسة ليست بالسهلة.

وأضاف «يمامة» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» المذاع على شاشة التلفزيون المصري وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، «المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد منذ 4 سنوات ووكيل مجلس الشيوخ وأقدره من الناحية الإنسانية والمهنية، ولكن من الناحية السياسية اختلف معه تمامًا».

إشراف قضائي لأول مرة.. وأداء الحزب غائب

وأشار رئيس حزب الوفد الجديد إلى أنَّ يوم الانتخابات كان نموذجًا وشهد حضورًا كبيرًا، كما أن الانتخابات أجريت لأول مرة تحت إشراف قضائي كامل، متابعًا: «العملية الانتخابية انتهت الساعة 5 مساءً وقبل الساعة 6 أعلنت النتيجة».

وأكّد أن رؤيته لحزب الوفد الفترة المقبلة ليست بجديدة، «أداء حزب الوفد في الأربع سنوات الماضية سياسيا وتنظيميا داخل الحزب كانت للأسف الشديد غائبة»، متابعًا «عودة حزب الوفد تعني بأن يكون قاطرة للحياة السياسية في مصر، وتفعيل لجانه وتشكيلها بالانتخاب، وليس بالتعيين كما حدث في السنوات الماضية».

الوفد قاطرة الحياة السياسية.. والناس تشتاق لعودته

وواصل الرئيس الجديد لحزب الوفد: «الناس مشتاقة أن يعود الحزب للممارسة دوره ويقوم بدوره السياسي والمشاركة، وفيه فرحة عارمة وتوافق داخل الحزب».

وأشار رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، برئاسة المستشار محمد عبدالمعطي، أنَّ الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للوفد تقدم بفارق 120 صوتاً على المستشار بهاء الدين أبو شقة إذ امتدت عملية التصويت اعتباراً من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء الجمعة، الموافق 11 مارس في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل.