مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «رأس غارب - الغردقة»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «رأس غارب - الغردقة»، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما أُودعت الجثة مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، إخطارا بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 60 بطريق «رأس غارب - الغردقة»، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى رأس غارب المركزى.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزي، بأن الحادث أودى بحياة شخص يدعى عوض أحمد، في العقد الخامس من العمر، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة توقف عضلة القلب، وأجري له إنعاش رئوي دون استجابة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الشخص الآخر في الحادث يدعى محمد السيد، في العقد الثالث من العمر، ومصاب بكدمات وسجاحات، واجريت له الإسعافات الأولية، وحالته العامة مستقرة.

ضبط عاطل بحوزته مخدرات

وفي سياق آخر، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل في جنوب مدينة الغردقة، وبحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الشابو، و300 جرام من مخدر الحشيش.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.