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محمود مسلم

عدم قبول دعوى شطب رئيس الزمالك من نقابة المحامين 

كتب:

محمد عيسى
05:35 م | الأحد 27 مارس 2022
مجلس الدولة

مجلس الدولة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب رئيس نادي الزمالك من جدول القيد العام بالنقابة، لانتفاء شرط المصلحة. 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كلًا من رئيس الزمالك ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.

متهم في عدة قضايا

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو، المحامي، أن رئيس الزمالك يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منها قضيتان «مقاومة سلطات»، وقضيتان «تهديد»، و6 قضايا «سب علني»، وقضية «ضرب ومشاجرة».

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد رئيس الزمالك في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على «على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها».

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.