قرار عاجل من «القضاء الإداري» برفض دعوى بطلان نتيجة انتخابات المحامين 

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعوى المقامة من المحام ممدوح حافظ، ضد كل من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ونقيب المحامين بصفته، طالب فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس 2020.

حملت الدعوى رقم 40249، الشق العاجل، وطالبت بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة، وضبط جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية وأيضًا كشوف التصويت.

الدعوى انصبت على بطلان الانتخابات

وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.

وقال مقيم الدعوى إنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها عن الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.