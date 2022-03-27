بدء تطعيم 1.7 مليون طفل في حملة التطعيم ضد الشلل بالجيزة

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من داخل مكتب الرعاية الصحية بحي العجوزة، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحمله تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من مرض شلل الأطفال، في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطعيم 1.7 مليون طفل من سن يوم إلى خمس سنوات

وأكد المحافظ، جاهزية كل الوحدات والمراكز الصحية، لافتاً إلى أن المستهدف تطعيم 1.7مليون طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة.

تجهيز 3935 فريقا طبيا

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى تجهيز 3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة تجوب جميع أنحاء المحافظة والمناطق النائية، سواء في الشوارع الرئيسية والجانبية والحضانات والميادين بالأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.

وحرص «راشد» على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين، كما تفقد مخزن مكتب الصحة للتأكد من توافر الامصال والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مركز المعلومات وتنظيم الأسرة داخل مكتب الصحة، مؤكدا ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التي تلتهم أي مورد للتنمية، كما تفقد سير تطعيمات كورونا داخل مكتب الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام تبدأ اليوم، لافتا إلى أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، وفي المدن سيتم التطعيم من خلال فرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة، لافتا إلى تجهيز 99650 زجاجة طعوم لتطعيم الأطفال المستهدفين بالمحافظة.