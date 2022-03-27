«الصحة»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لا تستهدف المصريين فقط

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن حملة شلل الأطفال التي جرى إطلاقها اليوم، تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل في جميع أنحاء الجمهورية.

الحملة لا تستهدف الأطفال المصريين فقط

وأشار «عبدالغفار»، خلال إطلاق الحملة من مركز طب الأسرة بميدان المحكمة في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، إلى أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لا تستهدف الأطفال المصريين فقط، بل جميع الأطفال المتواجدين في مصر.

وأوضح القائم بعمل وزير الصحة، أن حملة التطعيم تتكون من 90 ألفا من أفضل كوادر وزارة الصحة، مقسمين على كل الوحدات الصحية ومكاتب الأسرة، بجانب الفرق المتحركة بالشوارع والعمارات.

التطعيم آمن وبالمجان

وأكد «عبدالغفار» أن التطعيم ضد شلل الأطفال آمن بنسبة 100%، ولا يمثل أي خطورة على صحة الأطفال، منوها إلى أن التطعيم بالمجان سواء للأطفال المصريين أو الجنسيات الأخرى المتواجدين في مصر.