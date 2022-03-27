بدء تجريع 574 ألف طفل ضد شلل الأطفال ببني سويف.. قوافل ثابتة ومتحركة

أطلقت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات، للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين على أرض المحافظة بالمجان وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

تطعيم 574 ألف طفل في المحافظة

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 574 ألفا و349 طفلاً وطفلة على مستوى مراكز ومدن بني سويف، على مدار 4 أيام، من اليوم الأحد 27 مارس حتى الأربعاء 30 مارس الجاري.

1571 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة ضد شلل الاطفال

وتابع وكيل وزارة الصحة قائلا إن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية السبع، من خلال 195 مركز تطعيم وإجمالي 1571 فرقة تطعيم، منها 221 فرقة تطعيم ثابتة «وحدات صحية ومستشفيات عامة ومركزية وقروية ورعايات الطفل ومكاتب صحة»، و1350 فرقة متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال المصريين وغير المصريين، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، مشيراً إلى أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم، وأنه لا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

توفير التسهيلات أمام مقدمي الخدمة الطبية

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة لتسهيل مهام عمل الفرق المتحركة والثابتة التى تشارك فى الحملة للوصول لجميع الاطفال المستهدفين بكافة القرى والنجوع النائية بمدن ومراكز المحافظة.