حميد الشاعري يكشف عن موعد عزاء شقيقه في ليبيا ومصر

غيّب الموت، محمد الشاعري شقيق الفنان حميد الشاعري، أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض، وتحدد موعد العزاء الخاص به، والذي سيكون في دولة ليبيا.

وكشف الفنان حميد الشاعري عن موعد عزاء شقيقه، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، قال فيه: «تقام ليالي عزاء شقيقي محمد بمدينة بنغازي في منزله بمنطقة الرحبة بجانب مسجد العبار».

موعد عزاء شقيق الفنان حميد الشاعري

أما عن عزاء شقيق الفنان حميد الشاعري في مصر، فيكون عن طريق الهاتف، حسب ما كشف حميد عبر صفحته الخاصة.