«البريمو».. «فاطمة» أنشأت «تكية» في الحسين لإطعام الغلابة: «بحب عمل الخير»

عشقها لأعمال الخير وإطعام البسطاء، دفعها إلى إنشاء «تكية»، في منطقة سيدنا الحسين وبالتحديد في شارع قصر الشوق، لإطعام المحتاجين على مدار العام ، وخاصة في شهر رمضان المبارك، كصدقة جارية على روح ابن صديقتها المتوفي «أحمد التونسي».

فاطمة تشارك في أعمال الخير من صغرها

فاطمة يوسف، 58 عاما، من مواليد منطقة الحسين بالقاهرة تروي لـ «الوطن» سبب عشقها للمشاركة في الأعمال الخيرية قائلة: «من وأنا صغيرة بحب أشارك في مساعدة الناس وأقدم الطعام وخاصة أيام مولد سيدنا الحسين»، لافتة إلى أنها عملت في الكثير من الجمعيات الخيرية من قبل.

قبل عام، قررت السيدة الخمسينية إنشاء تكية «أحمد التونسي»، كصدقة جارية على روح ابن صديقتها المتوفي في عمر 20 عاما، لإطعام من المحتاجين طوال العام: «دي حاجة بنقدمها لله واللي ميعملهاش بحب مش هتستمر»، مشيرة إلى أن تقديم الطعام لم يقتصر على شهر رمضان فقط، وإنما على مدار العام.

أنواع مختلفة من الطعام تقدمها فاطمة في التكية

أنواع مختلفة من الطعام تقوم بطهيها على مدار الأسبوع بمساعدة ابنه شقيقة زوجها: «يوم بنعمل العدس بالشعرية ومرة الزر والفراخ وبنعمل كشري وحمص الشام وبصارة»، بحسب ما رواته «فاطمة»، لافتة إلى أنها تقوم بشراء المكونات قبل طهيها بيوم: «كل حاجة بتكون طازة وببدأ أعمل الأكل من الصبح لغاية الساعة 12 الظهر أكون خلصت كل حاجة» ثم تبدأ استقبال الأشخاص قبل أذان العصر بساعات قليلة.

وعبرت عن سعادتها بأعمال الخير قائلة: «بحس أني لما بشتغل في العمل الخيري وأجي أعمل الأكل وأقدمه للناس كأني زي الشخص اللي بيتوضا عشان يقابل ربنا»، وعلى الرغم من أنها مريضة «سكر»، إلا أنها مازالت مستمرة في نشاطها: «بمجرد ما أنزل من البيت ربنا بيديني طاقة.. سبحان الله».

فاطمة: رمضان عامل زي الضيف العزيز على قلوبنا

وشبّهت فاطمة شهر رمضان المبارك، بضيف عزيز عليها: «شهر رمضان بستناه زي لما يكون فيه ضيف غالي علينا جايلنا البيت وبنقدم أحسن أنواع الوجبات.. أهو رمضان كدا بالنسبة لنا»، مشيرة إلى أنها جهزت العديد من السلع بخلاف اللحوم استعدادا للشهر الكريم، كما أنها تقدم وجبات في الإفطار والسحور: «في رمضان بنعمل وجبات للفطار ودي بتكون لحمة ومكرونة ومرة فراخ ورز والسحور كمان فول وزبادي».